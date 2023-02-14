Росгвардейцы задержали псковича за попытку украсть продукты

16:29, 14 февраля 2023, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали 22-летнего молодого человека, который похитил из магазина продукты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники незамедлительно прибыли на место происшествия.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.