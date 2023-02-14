В России предложили увеличить ежемесячное пособие для беременных

16:31, 14 февраля 2023, ПАИ

Увеличить ежемесячное пособие для беременных и снизить пенсионный возраст для многодетных отцов предложил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко. По его словам, данная мера необходима для снижения числа абортов.

Комиссия по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей направила свои предложения по улучшению демографической ситуации в стране в правительство РФ. Документ подписал председатель комиссии Сергей Рыбальченко, сообщает РИА Новости.

«Для снижения численности абортов увеличить ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума для первобеременных женщин и женщин, беременных третьим и последующими детьми, которые встали на учет в ранние сроки беременности, без учета нуждаемости», - говорится в документе.

Согласно документу, помимо этого, предлагается снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год на каждого ребенка, но не более пяти лет. Также предлагается признать многодетные семьи приоритетной категорией оказания социальной поддержки через технологию социального контракта.

«Использовать данную технологию для создания семейных дошкольных групп, в которых многодетная мама для своих и других детей может реализовывать программу дошкольного образования как воспитатель дошкольной образовательной организации или осуществлять присмотр и уход при отсутствии педагогического образования», - отмечается в документе.

Авторы инициативы также предлагают освободить россиян от родительской платы за присмотр и уход за третьими и последующими детьми, посещающими дошкольные государственные и муниципальные образовательные организации. Осуществлять данную меру поддержки, по их словам, можно на условиях софинансирования из федерального бюджета: 80 % - федеральный бюджет, 20 % - региональный бюджет.