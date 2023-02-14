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Общество

Почти 350 млн рублей получит ПсковГУ на создание Передовой инженерной школы

Псковский государственный университет получит 348 221 тысячу рублей на реализацию проекта Передовой инженерной школы в 2023 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Общий объем финансирования проекта «Передовые инженерные школы» в 2023 году составил свыше 10 миллиардов рублей, что в четыре раза больше прошлогодних показателей.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Суммы грантов увеличились относительно короткого прошлогоднего отчетного периода: с июля по декабрь 2022 года объем финансирования составил 2,5 миллиарда рублей. Также были учтены корректировки программ развития Передовых инженерных школ в соответствии с новыми вызовами, требующими достижения больших результатов.

Совет по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития Передовых инженерных школ рассмотрел результаты, достигнутые в 2022 году университетами — участниками проекта. По итогам оценки различных показателей эффективности Совет определил финансирование на 2023 год 30 вузам, на базе которых открыты школы подготовки инженеров новой формации.

Гранты распределили между передовыми инженерными школами по трем группам в зависимости от достигнутых ими результатов. В первую группу вошли четыре университета, каждый из них получит грант в размере 514 003 тысяч рублей. Во второй группе — 20 вузов с финансированием по 348 221 тысяче рублей. В третьей группе — шесть вузов, которые получат по 182 440 тысяч рублей. Псковский государственный университет находится во второй группе.

Напомним, федеральный проект «Передовые инженерные школы» стартовал в 2022 году по инициативе Минобрнауки России, он является одной из 42 инициатив правительства РФ, направленных на повышение качества жизни граждан, выполняется в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

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