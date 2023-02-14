Выставка «Донбасс. Герои» откроется в Изборском музее 17 февраля

18:04, 14 февраля 2023, ПАИ

Выставка «Донбасс.Герои» откроется в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 17 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

«Это посвящение героям Донбасса, защитникам Отечества, проявившим невероятное мужество и самоотверженность и изо дня в день доказывающим верность своей родной стране», — говорится в сообщении.

С 2014 года художники совершали творческие поездки в Донецк, Луганск, Дебальцево, посёлки Изварино, Логвиново. Алексей Крюков и Максим Фаюстов стали свидетелями исторических событий, общались с мирными жителями, писали с них этюды. Отмечается, что на выставке будет представлена не только живопись: она будет дополнена стихотворениями русских классиков.



17 февраля в музее-заповеднике пройдёт торжественная церемония открытия выставки, начало мероприятия в 14:00. В церемонии открытия также примут участие члены Псковского регионального отделения Союза писателей России. Они прочитают гостям Изборска свои стихотворные произведения, посвящённые подвигам российских солдат и жизни мирного населения.

Писатели также расскажут об общественном движении «Культурный фронт России», отделение которого появилось в Псковской области в январе этого года. Объединение ориентировано на помощь защитникам Отечества и их семьям, а также на поддержку патриотически ориентированных деятелей культуры.

Выставка «Донбасс. Герои» будет работать до 31 марта по адресу Изборск, улица Печорская, 39 (дом купца Белянина).