Псковские таможенники не позволили вывезти в Эстонию особо ценные иконы и монету

18:42, 14 февраля 2023, ПАИ

Сотрудники таможенного поста МАПП «Куничина Гора» в багаже выезжающей в Эстонию гражданки обнаружили незадекларированные «2 копейки» 1801 года и иконы, созданные в конце XIX – начале ХХ века. Старинные иконы и монета оказались культурными ценностями, сообщает пресс-служба Псковской таможни.

«Женщина не предъявила сотрудникам таможни заполненную пассажирскую таможенную декларацию, вывозимые старинные предметы и разрешение на их вывоз. Экспертиза подтвердила, что медная монета «2 копейки», выпущенная на Екатеринбургском монетном дворе в Российской империи, живописные иконы «Господь Вседержитель (Пантократор) и «Богоматерь Смоленская» относятся к культурным ценностям. Вывоз их за пределы Российской Федерации запрещён», — заявила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

В отношении гражданки возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП РФ по факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров и по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования товаров, подлежащих декларированию. Ведётся расследование.