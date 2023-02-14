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Псковские таможенники не позволили вывезти в Эстонию особо ценные иконы и монету

Иконы и монету запретили к вывозу в Эстонию. Фото пресс-службы Псковской таможни

Сотрудники таможенного поста МАПП «Куничина Гора» в багаже выезжающей в Эстонию гражданки обнаружили незадекларированные «2 копейки» 1801 года  и иконы, созданные в конце XIX – начале ХХ века. Старинные иконы и монета оказались культурными ценностями, сообщает пресс-служба Псковской таможни.

«Женщина не предъявила сотрудникам таможни заполненную пассажирскую таможенную декларацию, вывозимые старинные предметы и разрешение на их вывоз. Экспертиза подтвердила, что медная монета «2 копейки», выпущенная на Екатеринбургском монетном дворе в Российской империи, живописные иконы «Господь Вседержитель (Пантократор) и «Богоматерь Смоленская» относятся к культурным ценностям. Вывоз их за пределы Российской Федерации запрещён», — заявила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

В отношении гражданки возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.3 КоАП РФ по факту несоблюдения запретов и ограничений на вывоз товаров и по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования товаров, подлежащих декларированию. Ведётся расследование.

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