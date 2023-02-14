Можно ли купить лекарства в ФАПе дновской глубинки, проверил Александр Котов

18:48, 14 февраля 2023, ПАИ

«Контрольную закупку» медикаментов в Моринском ФАПе совершил председатель областного Собрания Александр Котов. В ходе рабочей поездки в Дновский район спикер заехал в отдалённую деревню, чтобы проверить, началась ли там продажа лекарств из перечня жизненно необходимых препаратов. Вместе с депутатом в ФАПе побывали глава муниципалитета Михаил Шауркин, глава Выскодской волости Елена Гуляева и заместитель председателя комитета по здравоохранению Денис Иванов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В деревне Морино Александра Котова ждали. Главный врач Порховской межрайонной больницы Татьяна Горбунова рассказала, что самые необходимые медикаменты продаются в фельдшерско-акушерском пункте уже две недели. Александру Котову продемонстрировали шкафы, холодильники, прибор для маркировки товаров, после чего спикер выбрал один из препаратов и посмотрел, как технически осуществляется продажа. Весь процесс на сегодняшний день отлажен. «Всё работает», — констатировала Татьяна Горбунова.

Спикер поинтересовался, может ли больница продавать в ФАПах лекарства, не вошедшие в минимальный перечень, но необходимые местным пациентам. По словам главврача, как и прежде, это можно сделать по предоплате под заказ — до открытия официальной торговли фельдшеры не только дновского, а почти всех областных медпунктов выручали жителей деревень и привозили лекарства из райцентров. Кроме того, утверждённый список можно совершенствовать в соответствии со спросом населения, а запас раскупленных препаратов быстро восполнять.

Фельдшер Моринского ФАПа Лидия Смирнова рассказала, что только в день приезда Александра Котова за лекарствами пришли трое местных жителей. Этой возможности люди ждали давно. Медпункт обслуживает все ближайшие деревни, в общей сложности выходит около четырёхсот человек, расстояние до Дно составляет почти 40 км, до границы с Новгородской областью — около 2 км. Пока медучреждение ютится в одной из квартир жилого дома, но уже в 2023 году запланировано строительство нового модульного ФАПа.

Продажа лекарств особенно необходима в таких отдалённых деревнях, как Морино, уверен Александр Котов. «Сегодня мы посмотрели, как эта программа реализуется на практике, — отметил спикер, подводя итог осмотра. — Конечно, процесс можно совершенствовать. Важно чутко реагировать на запросы населения, и если сложится тесный контакт фельдшера и жителей, мне кажется, проблем не будет».

Напомним, решение о выделении средств на организацию продажи лекарственных препаратов через сеть фельдшерско-акушерских пунктов региона было принято в декабре 2021 года на этапе обсуждения проекта бюджета. Председатель областного Собрания Александр Котов обратил внимание комитета по здравоохранению, что проблема отсутствия аптек в сельской местности возникает ежегодно. Коммерческим аптекам вести деятельность там невыгодно, а в государственных некому работать: пожилые фармацевты не хотят продлевать платные сертификаты, привлечь молодых специалистов не удаётся.

Спикер предложил коллегам из органов исполнительной власти задействовать укрепившуюся сеть ФАПов. Для реализации этой инициативы в 2022 году для пилотного списка ФАПов было приобретено оборудование и программное обеспечение, все медпункты получили лицензию на продажу лекарств. Перечень учреждений, готовых продавать населению лекарства, будет расширяться.