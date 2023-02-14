Житель Порхова избил двоих знакомых, один из которых скончался

18:59, 14 февраля 2023, ПАИ

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Порхова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) и ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего) УК РФ, сообщает пресс-служба СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 29 сентября 2022 года обвиняемый находился в гостях у потерпевшего в одной из квартир в Порхове. В процессе застолья мужчины поссорились. Тогда гость схватил со стола бутылку и трижды ударил хозяина в область головы, нанеся рану височной области, повлёкшую лёгкий вред здоровью.

30 октября 2022 года обвиняемый распивал спиртные напитки в компании с другим потерпевшим у себя дома в одной из квартир города Порхова. В ходе застолья он сначала ударил потерпевшего табуретом по голове, а затем выволок его на лестничную площадку и нанёс множество ударов ногами в область головы и туловища. В результате потерпевшему причинён тяжкий вред здоровью со смертельным исходом на месте происшествия.

Изучение личности обвиняемого показало, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.