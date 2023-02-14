В Дновском районе выделили деньги на строительство спортплощадки и ремонт спортзала при школе

19:27, 14 февраля 2023, ПАИ

Сегодня депутаты утвердили изменения в бюджете Дновского района, сообщили в администрации муниципалитета.

Одно из них предусматривает сумму более 2 миллионов рублей на ремонт спортивного зала в школе N 1. Кроме того, в этом году в бюджете предусмотрено более 8 млн рублей на строительство новой спортивной площадки на территории, прилегающей к школе № 1.

Как известно многим дновцам, проблема эта давняя. Рядом со школой № 1 изначально не было предусмотрено спортивной площадки. И это создавало многочисленные трудности для ребят и педагогов.

Получение долгожданного финансирования стало возможным, благодаря участию района в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В настоящее время идут конкурсные процедуры на определение подрядчика.