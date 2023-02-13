Пациента из великолукской больницы доставили в Псков санавиацией

19:39, 14 февраля 2023, ПАИ

14 февраля пациента из великолукской больницы эвакуировали в Псков вертолётом санитарной авиации, сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук».

Мужчина лежал в больнице с сосудистой патологией. Ему было выполнено несколько оперативных вмешательств, и в результате телемедицинских консультаций было принято решение о переводе пациента в Псковскую областную клиническую больницу. Главврач великолукский больницы Вячеслав Чурсин рассказал, что благодаря телемедицине два лечебных заведения находятся в тесном контакте и быстро принимают жизненно важные решения.

Кроме того, главврач отметил, что данная вертолётная площадка используется довольно часто. В январе было две эвакуации, в декабре — три.