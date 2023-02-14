Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Жилконтора

В Псковском горводоканале произвели замену электросчётчиков на четырёх вводах с напряжением 10 000 вольт

Плановая замена электросчётчиков на четырёх вводах с напряжением 10 000 вольт. Фото: горводоканал

Сегодня специалисты второго цеха Псковского горводоканала на очистных сооружениях провели важные работы со своими коллегами по энергетическому хозяйству. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

В целях соответствия средств измерений установленным требованиям была произведена плановая замена электросчётчиков на четырёх вводах с напряжением 10 000 вольт. Данные работы производили сотрудники АО «Псковэнергоагент» совместно со специалистами энергетического участка цеха № 2 и ремонтно-энергетической службы РЭС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 февраля 2023

В Псковском горводоканале произвели замену электросчётчиков на четырёх вводах с напряжением 10 000 вольт
13 февраля 2023

В посёлке Дубрава-1 благоустроят парковку в одном из дворов

11 февраля 2023

ВИДЕО В Псково-Печерском монастыре продолжают прокладку водопровода
11 февраля 2023

В Пушкинских Горах меняют лампы уличных фонарей
07 февраля 2023

«Экопром» рассказал псковичам, почему не нужно выбрасывать одежду в контейнеры
21 января 2023

В Гдовском районе устраняют утечку газа в посёлке Смуравьёво-2
21 января 2023

Достигнуты договорённости о начале эксплуатации газораспределительной сети в Кунье
19 января 2023

Более 20 единиц техники задействовано в уборке псковских улиц


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...