В Псковском горводоканале произвели замену электросчётчиков на четырёх вводах с напряжением 10 000 вольт

20:43, 14 февраля 2023, ПАИ

Сегодня специалисты второго цеха Псковского горводоканала на очистных сооружениях провели важные работы со своими коллегами по энергетическому хозяйству. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

В целях соответствия средств измерений установленным требованиям была произведена плановая замена электросчётчиков на четырёх вводах с напряжением 10 000 вольт. Данные работы производили сотрудники АО «Псковэнергоагент» совместно со специалистами энергетического участка цеха № 2 и ремонтно-энергетической службы РЭС.