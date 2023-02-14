В Островском колледже провели беседы по безопасности

20:26, 14 февраля 2023, ПАИ

Сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних и председатель общественного совета ОМВД по Островскому району провели профилактические беседы в Островском многопрофильном колледже. Об этом сообщил корреспондент районной газеты «Островские вести».

С профилактической беседой колледж посетили инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Островскому району Л. В. Болотская и председатель общественного Совета В. И. Коев, которые напомнили обучающимся об ответственности за употребление, распространение, хранение, сбыт наркотиков и психотропных веществ, а также предупредили об опасности экстремистской деятельности.

В ходе беседы были рассмотрены такие понятия, как экстремизм, терроризм, терракт. Инспектор обратила внимание ребят на уголовную ответственность за экстремистскую и террористическую деятельность, сообщается на сайте колледжа.