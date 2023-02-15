Сретение Господне отмечают христиане 15 февраля

08:21, 15 февраля 2023, ПАИ

В среду, 15 февраля, православные христиане отмечают Сретение Господне — один из важнейших двунадесятых праздников христиан, пишет calend.ru.

Он установлен в память о знаменательной встрече (славянск. сретении) в иерусалимском храме Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном, которому было обещано, что он не умрёт до тех пор, пока не увидит Христа.

За много лет до этого праведник занимался переводом Священного Писания и изумился словам о том, что матерью Христа станет непорочная дева. Тогда Симеону явился ангел, пообещав, что христианин сможет воочию убедиться в исполнении пророчества.

Дня встречи с Иисусом праведник прождал всю свою жизнь, которая, по преданиям, продлилась около 300 лет.