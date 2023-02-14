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Общество

Заболеваемость ковидом в Псковской области выросла на 36%

Марина Гаращенко на приёме у псковского губернатора. Фото Telegram

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем комитета по здравоохранению региона Мариной Гаращенко. Стороны обсудили эпидситуацию, обеспечение людей льготными лекарствами и реализацию профильного нацпроекта, сообщает глава региона в Telegram.

«Ситуация с ковидом штатная, хотя на прошлой неделе отмечен рост заболеваемости на 36 % (до 202 новых случаев). Держим на контроле, дополнительных мер не требуется», — отметил Михаил Ведерников

Распространение гриппа и ОРВИ, наоборот, снижается. Но среди детей до 14 лет сохраняется высокий уровень заболеваемости, поэтому в регионе закрыто 33 класса и две группы в детских садах.

Псковская область выделила 940 млн рублей на приобретение льготных лекарств, что на 14,3 млн больше прошлого года. Комитет ведёт планомерную работу в этом направлении: за год количество отсроченных льготных рецептов уменьшилось вдвое. В этом году продолжится модернизация первичного звена здравоохранения: запланирован капремонт 16 объектов, приобретение 40 автомобилей, закупка более 4 тыс. единиц медицинского оборудования.

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