Движение автотранспорта ограничат сегодня на улице Ижорского Батальона в Пскове

08:00, 15 февраля 2023, ПАИ

Движение автотранспорта по одной из полос улицы Ижорского Батальона закроют сегодня с 8:30 до 18:00 в связи с проведением дорожных работ.

Как сообщали в Telegram-канале администрации Пскова, движение будет ограничено по одной из полос проезжей части в районе дома № 41 по улице Ижорского Батальона (от здания № 41а в сторону дома № 9 по улице Загородной).

Также 16 февраля с 8:30 до 18:00 будет ограничено движение в обратном направлении по одной полосе проезжей части проезда в районе дома № 41 по улице Ижорского Батальона (от дома № 9 по улице Загородной в сторону здания № 41а по улице Ижорского Батальона).

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - говорится в сообщении.

