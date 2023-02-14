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Общество

Подкупольные помещения Петербурга хотят сделать обитаемыми

Большие пространства собираются организовать (проект ещё обсуждается) между сводами и кровлей планируемой к воссозданию Борисоглебской церкви на Синопской наб., рассказал «Деловому Петербургу» работающий над проектом храма архитектор Михаил Мамошин. Эта церковь была утрачена в советское время. Чтобы новые подкупольные помещения соответствовали всем нормативам, туда проведут лифт и предусмотрят эвакуационные лестницы. Точное назначение пока не определено, но, по словам Мамошина, «в них будет жизнь». Например, их могут приспособить под выставочный зал или музей.

У этой идеи есть и противники.

«При использовании пространства над сводом и под куполом широким обществом и разного спектра людьми — если там будет читальный зал, или библиотека, или зал для бесед — может случиться пожар или какая–нибудь другая неприятность», — рассуждает церковный историк Попов. В намоленном воздухе не должно быть скопления людей, считает историк.


Директор ООО «АСМ» Алексей Михайлов в комментарии «ДП» отметил, что обычно пазухи сводов завалены мусором. Расчистка их даст дополнительные объёмы, но вопрос в том, как превратить эти объёмы в полезные площади. Ведь их практически невозможно использовать из–за их конфигурации и современных требований по утеплению и усилению.
Единственный способ применения — под размещение инженерного оборудования (и на практике так иногда и поступают). Его обслуживают обычные люди — и ничего страшного, что они поднимаются выше свода.

«Реставрация церкви понятна, а вот её приспособление к современным нормам и требованиям — это непростая задача. Если все стены и своды храма имеют историческую живописную отделку, которая, несомненно, ценна, то как развести отопление, электрику, слаботочку и пожарку? Вот тут–то и нужно задействовать все возможные свободные от живописи пространства — пазухи, каналы в стенах и прочее», — добавил Михайлов.
 

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