Четверо жителей Псковской области ответят перед судом за хищение железнодорожных путей

23:18, 14 февраля 2023, ПАИ

Великолукская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Псковской области. Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённое по предварительному сговору группой лиц). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в апреле 2022 года четверо граждан дважды совершили хищение деталей верхнего строения железнодорожного пути на участке станции Невель-1, которые они впоследствии продали.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Невельский районный суд Псковской области.