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Общество

В Островском районе торжественно открыли Год педагога и наставника

Педагоги Островского района. Фото: «Островские вести»

В торжественной обстановке в Островском районе сегодня открыли Год педагога и наставника, сообщает корреспондент районной газеты «Островские вести».

На церемонии открытия в Доме детского творчества им. К. И. Назаровой присутствовали представители администрации Островского района, управления образования района, руководители и педагоги образовательных учреждений города и сёл, дошкольных образовательных учреждений, детской школы искусств, ветераны педагогического труда.

«В 2023 году перед нами стоят очень большие задачи: привлечь внимание к статусу педагога и новых молодых учителей», — сказала первый заместитель администрации Островского района Юлия Колпинская.

По словам представителя муниципалитета, в текущем году районные власти продолжат программу улучшения условий труда учителей и наставников, в частности проведут капитальные ремонты школ и спортивных залов, обновят материально-технические базы действующих учреждений образования. Кроме того, планируется дальнейшая социальная поддержка учителей, чтобы поднять работу педагога на новую высоту, привлечь молодые кадры к освоению искусства преподавания и помочь наставникам в реализации миссии воспитания достойной смены.

Год будет насыщен интересными мероприятиями различных уровней, которые позволят не только повысить многим учителям профессиональный уровень, но и привлечь в образовательные учреждения дополнительные финансы, заявила Юлия Колпинская.

С Годом педагога и наставника поздравил исполняющий обязанности начальника управления образования района Алексей Васильев. Он познакомил гостей с реализацией национальных проектов «Образование». Видеоролик рассказал о проделанной в районе работе при поддержке администрации Островского района. 

После выступления Алексея Васильева был показан большой концерт коллективов Дома детского творчества имени Клавдии Назаровой и детской школы искусств.

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