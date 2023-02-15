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Общество

В Москве дали старт «Муниципальному диалогу»

Участники российского марафона «Муниципальный диалог». Фото: администрация Псковской области

В Москве дан старт «Муниципальному диалогу». Для чего нужен марафон, в котором участвуют все главы муниципалитетов страны, рассказал глава Пскова Борис Елкин в Telegram.

«Вместе с коллегами из муниципалитетов Псковской области принял участие в торжественном открытии марафона «Муниципальный диалог» в Москве, организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Федеральная площадка объединила представителей 89 регионов и 19 тысяч муниципальных образований России», — уточнил Борис Елкин.

Марафон призван собрать всех муниципалов России, чтобы обсудить актуальные темы, поделиться успешными практиками и сообща выработать универсальные решения для повышения эффективности муниципального управления. Для этого дан старт цифровой платформе по сбору инициатив с мест. На основе предложений будут разработаны управленческие решения, которые будут реализованы в масштабах страны.

«Нас много, и мы разные. Но все мы работаем рядом с людьми и для людей и слышим обратную связь. Каждому из нас есть что рассказать и чем поделиться. Уверен, что наш диалог будет полезен всем муниципалитетам без исключения, будь то небольшой посёлок или крупный город», — подчеркнул псковский глава.

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