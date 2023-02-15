Псковские врачи спасли ногу пациента от ампутации
В Псковской областной клинической больницы спасли ногу пациента от ампутации, сообщили в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».
57-летний пациент восемь месяцев страдал от сильных болей в икроножной мышце левой ноги.
Врачи клиники другого региона установили диагноз: закупорка артерии на уровне нижней трети бедра. Удалять тромб они при этом отказались, предложили ампутацию.
Мужчина хотел сохранить ногу и обратился за медицинской помощью к специалистам Псковской областной клинической больницы.
После всестороннего исследования псковские сосудистые хирурги провели сложную операцию.
Пациенту удалили многочисленные тромботические массы из артерии голени и атеросклеротические бляшки из бедренно-подколенного сегмента. Операция заняла более трех часов, кровоток в ноге был полностью восстановлен.
«Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, планируется выписка», — отметили специалисты.