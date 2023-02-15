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Общество

Псковские врачи спасли ногу пациента от ампутации

В Псковской областной клинической больницы спасли ногу пациента от ампутации, сообщили в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте». 

Фото: Псковской областной клинической больницы

57-летний пациент восемь месяцев страдал от сильных болей в икроножной мышце левой ноги.

Врачи клиники другого региона установили диагноз: закупорка артерии на уровне нижней трети бедра. Удалять тромб они при этом отказались, предложили ампутацию. 

Мужчина хотел сохранить ногу и обратился за медицинской помощью к специалистам Псковской областной клинической больницы. 

После всестороннего исследования псковские сосудистые хирурги провели сложную операцию.

Фото Псковской областной клинической больницы

Пациенту удалили многочисленные тромботические массы из артерии голени и атеросклеротические бляшки из бедренно-подколенного сегмента. Операция заняла более трех часов, кровоток в ноге был полностью восстановлен. 

«Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, планируется выписка», — отметили специалисты.
 

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