Псковские врачи спасли ногу пациента от ампутации

08:44, 15 февраля 2023, ПАИ

В Псковской областной клинической больницы спасли ногу пациента от ампутации, сообщили в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

57-летний пациент восемь месяцев страдал от сильных болей в икроножной мышце левой ноги.

Врачи клиники другого региона установили диагноз: закупорка артерии на уровне нижней трети бедра. Удалять тромб они при этом отказались, предложили ампутацию.

Мужчина хотел сохранить ногу и обратился за медицинской помощью к специалистам Псковской областной клинической больницы.

После всестороннего исследования псковские сосудистые хирурги провели сложную операцию.

Пациенту удалили многочисленные тромботические массы из артерии голени и атеросклеротические бляшки из бедренно-подколенного сегмента. Операция заняла более трех часов, кровоток в ноге был полностью восстановлен.

«Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, планируется выписка», — отметили специалисты.

