До +2 градусов ожидается в Пскове 15 февраля

09:31, 15 февраля 2023, ПАИ

День без существенных осадков ожидается сегодня, 15 февраля, в Псковской области, сообщает Псковский гидрометцентр.

Температура воздуха днём составит от -2 до +3 градусов, ночью – от -2 до -7. На дорогах местами образуется ололедица. Будет дуть умеренный ветер западных направлений.

В Пскове температура воздуха днем - от 0 до +2 градусов, ночью – от -2 до -4.

В Великих Луках днем будет от 0 до +2 градусов, ночью – от -3 до -5 градусов.