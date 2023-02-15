Более 200 псковичей заразились COVID-19 за неделю

09:49, 15 февраля 2023, ПАИ

В Псковской области выявили на 54 случая заболевания коронавирусом больше, чем неделей ранее. COVID-19 заразились 202 человека. Это ниже заболеваемости по РФ в 1,6 раза, сообщили Псковскому агентству информации в региональном управлении Роспотребнадзора.

По клинической форме: ОРВИ – 199 случаев, или 98,5 % от общего числа случаев, пневмония – три случая, или 1,5 %. Среди заболевших на прошедшей неделе 12,9 % детей до 18 лет (14 человек) и 87,1 % взрослых.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в трех муниципальных образованиях: Плюсском, Струго-Красненском районах и в Пскове.

По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости отмечался в 13 муниципальных образованиях: Островском, Порховском, Струго-Красненском, Псковском, Невельском, Опочецком, Новосокольническом, Локнянском, Дедовичском, Дновском, Палкинском, Пыталовском районах и в Пскове.

В шести районах случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла на 36%.