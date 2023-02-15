Великолучанин украл деньги из бюстгальтера спящей женщины

09:39, 15 февраля 2023, ПАИ

Великолучанину грозит срок за кражу денег. Преступление произошло в октябре 2021 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

49-летний мужчина распивал с женщиной спиртные напитки, а затем похитил из её бюстгальтера деньги. В этот момент потерпевшая спала.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд. Санкция части 1 статьи 161 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.