День открытых дверей проведёт Псковский колледж искусств

11:08, 15 февраля 2023, ПАИ

Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова (ул. Набат, 5) приглашает учащихся старших классов школ, детских школ искусств, музыкальных и художественных школ на день открытых дверей, который состоится 18 февраля с 11:00 до 14:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.

В программе дня открытых дверей:

11-13.00 – экскурсии по музею колледжа,

12.-12.30 – открытие дипломной фотовыставки «Поэзия русского народного костюма»,

11.00-13.00 – индивидуальные консультации и беседы с преподавателями специальностей и специализаций колледжа,

13.00-13.40 – концерт студентов колледжа искусств,

14.00-15.00 – знакомство с общежитием.

Абитуриенты и их родители смогут познакомиться с преподавателями и администрацией колледжа. Им предлагаются консультации к вступительным испытаниям по всем специальностям, тестирование творческих способностей. Также в выставочном зале будет открыта фотовыставка работ студентов выпускного курса специальности «Фото- и видеотворчество».

В колледже отметили, что дни открытых дверей – важное событие для профориентации.