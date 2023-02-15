День открытых дверей проведёт Псковский колледж искусств
Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова (ул. Набат, 5) приглашает учащихся старших классов школ, детских школ искусств, музыкальных и художественных школ на день открытых дверей, который состоится 18 февраля с 11:00 до 14:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в колледже.
В программе дня открытых дверей:
11-13.00 – экскурсии по музею колледжа,
12.-12.30 – открытие дипломной фотовыставки «Поэзия русского народного костюма»,
11.00-13.00 – индивидуальные консультации и беседы с преподавателями специальностей и специализаций колледжа,
13.00-13.40 – концерт студентов колледжа искусств,
14.00-15.00 – знакомство с общежитием.
Абитуриенты и их родители смогут познакомиться с преподавателями и администрацией колледжа. Им предлагаются консультации к вступительным испытаниям по всем специальностям, тестирование творческих способностей. Также в выставочном зале будет открыта фотовыставка работ студентов выпускного курса специальности «Фото- и видеотворчество».
В колледже отметили, что дни открытых дверей – важное событие для профориентации.