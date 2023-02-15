В Палкино прокуратура потребовала снести два аварийных дома

11:42, 15 февраля 2023, ПАИ

Два аварийных многоквартирных дома не снесли в поселке Палкино, несмотря на требования закона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В 2021 году администрация района расселила жильцов аварийного дома, однако, в нарушение требований закона, здания не демонтировали .Также к ним не был ограничен доступ. «Наличие свободного доступа в аварийные дома влечет возможность совершения преступлений и правонарушений, в том числе, поджога, создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью, опасность для сохранности имущества неопределенного круга лиц», - подчеркнули в ведомстве.

В этой связи прокурор внес в адрес главы Палкинского района представление об устранении выявленных нарушений.