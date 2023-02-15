Великолучанин представился хозяином дома и обокрал жильцов

11:37, 15 февраля 2023, ПАИ

Жителю Великих Лук грозит срок за кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

В декабре 2022 года 58-летний мужчина решил сходить в гости к своему давнему знакомому. Придя на место, он увидел, что в доме, где проживал его друг, уже находятся другие люди. Великолучанин представился хозяином дома, дождался пока жильцы уедут, нашел ключ от входной двери и похитил имущество.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд. Санкция пункта «а» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.