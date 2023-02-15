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Общество

В псковском МРЭО ГИБДД назвали загруженные дни работы

Госавтоинспекция Псковской области информирует о наиболее загруженном времени работы регистрационно-экзаменационных подразделений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Наибольшее количество заявлений на предоставление государственных услуг подается во вторник и субботу. Самым востребованным временем обращения в подразделения является первая половина дня - с 8:30 до 12:30. В остальные дни и часы приема число обращений значительно меньше.

В связи с этим Госавтоинспекция напоминает о преимуществах подачи заявлений на получение госуслуг по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, выдаче и замене водительских удостоверений с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления таким образом существует возможность значительно сократить время на получение государственной услуги, выбрать удобную дату и время посещения подразделения. Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Планируйте время посещения регистрационно-экзаменационных подразделений с учетом их загруженности во избежание образования очередей и соблюдения мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», — рекомендуют псковичам.

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