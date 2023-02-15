Проглотившего монету ребёнка спасли в Великих Луках

10:38, 15 февраля 2023, ПАИ

Проглотившего монету ребёнка спасли врачи Великолукской межрайоной больницы, сообщили в учреждении.

«Совсем недавно в приёмное отделение ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» поступил мальчик полутора лет с крупной монетой, застрявшей в верхних дыхательных путях», - рассказали в больнице. Мальчика госпитализировали в детское хирургическое отделение, монету достали и отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Если ребенок проглотил какой-то предмет, нужно вызвать скорую медицинскую помощь, подчеркнули медики. При попадании инородного тела в дыхательные пути нельзя принимать горизонтальное положение, в связи с риском миграции его в трахею. При проглатывании предмета категорически нельзя пить и есть, а также доставать инородные тела руками и подручными предметами.

«Вообще в 80% случаев проглоченный предмет выходит сам. Но не следует ждать этого, а нужно обращаться к врачам. Чаще всего мы прибегаем к эндоскопии. После того как проглотивший что-то маленький пациент поступает к нам, мы ждём, когда его желудок освободится от пищи, делаем ФГДС», - отметили врачи.

Если в желудке обнаруживают инородное тело, врач-эндоскопист извлекает его специальным инструментом через пищевод. «Хирургические операции с рассечением тканей желудка или кишечника делаем в крайнем случае. Хуже когда дети не говорят, что что-то проглотили, а родители попросту не заметили», - подытожили медики.