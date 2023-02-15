Планы по ремонту дорог в регионе обсудят на «Серебряном дожде»

10:46, 15 февраля 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 15 февраля, в 14:00. Собеседником ведущих Елены Лешкиной и Александра Машкарина станет и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

Гость студии расскажет, сколько километров дорог отремонтируют в Псковской области в этом году, будет ли продолжено строительство Северного обхода Пскова, каковы перспективы реконструкции дороги на Самолву, пустят ли автобус из Пскова в Минск, куда в этом сезоне отпусков смогут улететь псковичи?

Об этом и многом другом - слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВК».