Часть улицы Советской Армии в Пскове закрыта для автомобилей

10:39, 15 февраля 2023, ПАИ

15 февраля с 9:00 до 17:00 закрыто движение автотранспорта по одной полосе проезжей части улицы Советской Армии, в районе дома № 2 (при движении от улицы Вокзальной в сторону улицы 1-ая Поселочная). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Ограничения связаны с проведением аварийных земляных работ на инженерных сетях хозбытовой канализации.

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.