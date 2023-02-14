19 февраля в Псковском музее отпразднуют Масленицу

11:03, 15 февраля 2023, ПАИ

19 февраля с 11:00 до 18:00 в Палатах у Сокольей башни пройдет областной фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В программе гостей ждут лучшие песенно-игровые программы от фольклорных коллективов Псковской области, мастер-класс по русским народным сказкам, народные игры и большая масленичная вечерка.

Купить билет онлайн можно здесь.

Телефон для записи и справок 8 8112 33 13 90.