Псковичка завоевала серебро на первенстве России по джиу-джитсу

11:11, 15 февраля 2023, ПАИ

Спортсменка из Псковской области завоевала серебро на первенстве России по дижу-джитсу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Чемпионат страны среди мужчин и женщин и первенство России среди юниоров и юниорок до 18 лет по джиу-джитсу прошли в Санкт-Петербурге 10-12 февраля. За награды боролись более 700 спортсменов из 40 регионов, в том числе и из Псковской области.

По итогам соревнований псковичка Анастасия Ребезова стала серебряным призёром первенства России.

Тренирует спортсменку Фëдор Шумейко.