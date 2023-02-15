Митинг в честь воинов-интернационалистов состоялся в Себеже

13:07, 15 февраля 2023, ПАИ

Митинг в честь воинов-интернационалистов состоялся сегодня, 15 февраля, в сквере Знамени Победыв городе Себеже. Как пишет газета «Призыв», в мероприятии приняли участие члены общественных организаций, сотрудники администрации района и культурного центра, учащиеся Себежской основной школы, Себежского специального учебно-воспитательного учреждения, активисты, воины-интернационалисты и ветераны-афганцы.

Открыл митинг начальник отдела образования администрации Себежского района Сергей Везовитов: «Мы обязаны помнить о 14 тысячах воинах, погибших в Афганистане. По сложившейся доброй традиции мы собрались сегодня у памятника воину-интернационалисту, открытому в 2019 году».

Затем к собравшимся обратился глава района Леонид Курсенков. «Наших земляков, погибших во время боевых действий в Афганистане, нет. Но, к сожалению, список участников сокращается. Сейчас ветераны основных боевых действий – это вы, дальше – ребята, которые были в Чечне, а следующие – ветераны специальной военной операции. Счастья вам, здоровья и всем нам мирного неба над головой», - сказал он.

Память погибшим почтили минутой молчания. В завершение митинга жители Себежа возложили цветы к подножию памятника воину-интернационалисту.

Также память погибших земляков вспоминали сегодня в Куньинском районе. Ветераны Афганской войны возложили цветы к памятнику воину-интернационалисту, на постаменте которого размещены мемориальные таблички с именами погибших: Юрия Кожевникова, Анатолия Петрова и Александра Иванова, пишет газета «Пламя».