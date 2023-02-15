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Михаил Ведерников поблагодарил воинов-интернационалистов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вспомнил подвиг воинов-интернационалистов и выразил благодарность тем, ктот исполнил свой воинский и гражданский долг.

«15 февраля в нашей стране — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Более 10 тысяч жителей Псковской области выполняли свой интернациональный долг, участвуя в урегулировании военных конфликтов. Из них 1800 человек были участниками Афганской войны — самой длительной и кровопролитной после Великой Отечественной войны. Она унесла жизни 46 жителей нашей области», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников уточнил, что последней воинской частью, покинувшей Афганистан вместе с генерал-лейтенантом Борисом Громовым, был 177-й отдельный отряд специального назначения. Командовал отрядом подполковник Анатолий Блажко, полковник запаса, командир 2-й отдельной бригады спецназначения с 1996 по 2010 год, проживающий в Пскове.

«Мы всегда будем помнить о тех, кто исполнил свой воинский и гражданский долг, с честью и достоинством выполнил все поставленные задачи. И чтить память тех, кто погиб, до конца оставаясь верными присяге и Родине. Всем, кто прошел горячие точки, желаю самого крепкого здоровья и успехов! Мира и добра вашим родным и близким!» - заключил Михаил Ведерников.

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