Псковичка перевела мошеннику 700 тысяч рублей

13:40, 15 февраля 2023, ПАИ

В общей сложности 785 тысяч рублей лишились псковичи после разговора с мошенниками, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 февраля 85-летнему псковичу позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил пенсионеру, что его сыну якобы грозит уголовная ответственность за совершенное ДТП. И для решения проблемы требуется финансовая поддержка. Пожилой мужчина поддался на эту уловку и передал прибывшему к нему по месту жительства курьеру 70 тысяч рублей.

В пресс-службе ведомства уточнили, что, по имеющимся предварительным сведениям, курьер – высокий молодой человек худощавого телосложения, одетый во все черное и с черной медицинской маской на лице.

В тот же день псковичке, работающей в Санкт-Петербурге, позвонил мнимый банковский служащий, который сообщил, будто бы во избежание попытки несанкционированного оформления на собеседницу кредита ей необходимо срочно перечислить сбережения на «безопасные счета». В итоге горожанка перевела на указанные «доброжелателем» счета около 700 тысяч рублей.

«Убедившись, что их попросту обманули, потерпевшие обратились за помощью к псковским стражам правопорядка. В настоящее время возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в пресс-службе ведомства.