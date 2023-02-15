Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мастер-класс по созданию цветочных композиций пройдет в Пскове

Фото: Центральная городская библиотека Пскова

19 февраля в 14:00 в Центральной городской библиотеке Пскова пройдет мастер-класс по созданию цветочных композиций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Встречу проведут представители сообщества флористов России в Пскове Александр Васильев и Марина Злобинская.

Участники мастер-класса узнают принципы построения цветочной композиции, научатся создавать композиции с цветами, добавлять необычные элементы, работать с природными материалами.

Запись по телефону в Whats App 8 951 759 67 54. Мастер-класс платный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 февраля 2023

С просьбой помочь убрать проезд у дома обратилась псковичка к Александру Котову
15 февраля 2023

Романтическую экскурсию разработали в Псковском музее-заповеднике
15 февраля 2023

В Пскове почтили память воинов-афганцев
15 февраля 2023

Митинг в честь воинов-интернационалистов состоялся в Себеже
15 февраля 2023

Более 100 млн рублей налоговых льгот получили псковичи за год
15 февраля 2023

Михаил Ведерников поблагодарил воинов-интернационалистов
15 февраля 2023

На сайте ПАИ закончилось голосование за соискателей премии «Народное признание – 2022»
15 февраля 2023

33 класса в псковских школах временно закрыли из-за ОРВИ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...