Мастер-класс по созданию цветочных композиций пройдет в Пскове

13:38, 15 февраля 2023, ПАИ

19 февраля в 14:00 в Центральной городской библиотеке Пскова пройдет мастер-класс по созданию цветочных композиций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Встречу проведут представители сообщества флористов России в Пскове Александр Васильев и Марина Злобинская.

Участники мастер-класса узнают принципы построения цветочной композиции, научатся создавать композиции с цветами, добавлять необычные элементы, работать с природными материалами.

Запись по телефону в Whats App 8 951 759 67 54. Мастер-класс платный.