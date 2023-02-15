Мастер-класс по созданию цветочных композиций пройдет в Пскове
19 февраля в 14:00 в Центральной городской библиотеке Пскова пройдет мастер-класс по созданию цветочных композиций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.
Встречу проведут представители сообщества флористов России в Пскове Александр Васильев и Марина Злобинская.
Участники мастер-класса узнают принципы построения цветочной композиции, научатся создавать композиции с цветами, добавлять необычные элементы, работать с природными материалами.
Запись по телефону в Whats App 8 951 759 67 54. Мастер-класс платный.
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