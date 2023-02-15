Февральские музейные чтения начались в Пушкинском заповеднике

13:46, 15 февраля 2023, ПАИ

15 февраля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начались XXVI Февральские музейные чтения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В этом году конференция памяти первого послевоенного директора Государственного заповедника «Пушкинский уголок» (сейчас — «Михайловское») С. С. Гейченко проходит в рамках празднования 120-летия со дня его рождения. Её общая тема — «Музеи России как передовая обороны отечественной культуры в XX — начале XXI века».

Первое заседание чтений открыл учёный секретарь музея Эдуард Узенёв. Он напомнил о непереоценимой роли С. С. Гейченко в восстановлении псковских пушкинских мест, о формировании научных традиций в музейной работе, о создании той особой пушкинской атмосферы, которая так восхищает посетителей заповедника и по сей день.

В программу конференции, которая рассчитана на два дня, включено 30 выступлений, подготовленных исследователями из Москвы и Санкт-Петербурга, Пскова и Челябинска, Московской, Псковской, Тульской областей. Планируется, что в рамках чтений в научный оборот будут введены новые архивные данные, обнаруженные в частных и государственных фондах, итоги литературоведческих и искусствоведческих изысканий.