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Культура

Февральские музейные чтения начались в Пушкинском заповеднике

Фотопортрет Гейченко работы Юрия Белинского (из собрания музея-заповедника «Михайловское»)

15 февраля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начались XXVI Февральские музейные чтения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В этом году конференция памяти первого послевоенного директора Государственного заповедника «Пушкинский уголок» (сейчас — «Михайловское») С. С. Гейченко проходит в рамках празднования 120-летия со дня его рождения. Её общая тема — «Музеи России как передовая обороны отечественной культуры в XX — начале XXI века».

Первое заседание чтений открыл учёный секретарь музея Эдуард Узенёв. Он напомнил о непереоценимой роли С. С. Гейченко в восстановлении псковских пушкинских мест, о формировании научных традиций в музейной работе, о создании той особой пушкинской атмосферы, которая так восхищает посетителей заповедника и по сей день.

В программу конференции, которая рассчитана на два дня, включено 30 выступлений, подготовленных исследователями из Москвы и Санкт-Петербурга, Пскова и Челябинска, Московской, Псковской, Тульской областей. Планируется, что в рамках чтений в научный оборот будут введены новые архивные данные, обнаруженные в частных и государственных фондах, итоги литературоведческих и искусствоведческих изысканий.

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