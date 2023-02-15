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Романтическую экскурсию разработали в Псковском музее-заповеднике

Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сотрудники Псковского музея-заповедника разработали романтическую экскурсию «Он, она и Псков». Впервые ее опробовали в рамках музейной акции «Влюбленные в искусство». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

«Начало маршрута – в музее Спегальского, который фактически стал памятником высокой любви истинного псковича Юрия и его второй половины Ольги Аршакуни. Далее экскурсия проходит по улицам древнего города Пскова, соединившего судьбы самых разных людей», – написали в музее.

«Мы никогда не касались сюжетов, связанных с личностью людей. Мы делали акценты на историю, но эту историю творили люди. И между этими людьми существовали и личные отношения. И именно связям людей с Псковом, их историям любви в разные периоды времени и посвящена эта экскурсия», – рассказала начальник методического отдела Светлана Хащенко.

На экскурсии посетители смогут узнать историю любви Александра Пушкина, Иосифа Бродского, князя Игоря и княгини Ольги, а также князя Довмонта.

 С марта этого года в Псковском музее-заповеднике планируется сделать экскурсию «Он, она и Псков» постоянной, чтобы дать возможность не только гостям города, но и его жителям узнать подробности красивых историй любви.

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