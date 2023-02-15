Минздрав прокомментировал приостановку поставок «Виагры» в Россию

14:36, 15 февраля 2023, ПАИ

На российском фармацевтическом рынке много аналогов американского препарата «Виагра», в том числе местного производства, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«На рынке много аналогов препарата с тем же действующим веществом силденафил, в том числе отечественного производства. Они доступны в аптечной сети», — подчеркнули в ведомстве, передает РИА Новости.

Так в министерстве прокомментировали сообщения о том, что фармацевтическая компания «Виатрис» приостановила поставки «Виагры» в таблетках в Россию.

В Минздраве напомнили, что это рецептурный препарат, который должен приниматься только по назначению врача.