Минздрав прокомментировал приостановку поставок «Виагры» в Россию
На российском фармацевтическом рынке много аналогов американского препарата «Виагра», в том числе местного производства, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
«На рынке много аналогов препарата с тем же действующим веществом силденафил, в том числе отечественного производства. Они доступны в аптечной сети», — подчеркнули в ведомстве, передает РИА Новости.
Так в министерстве прокомментировали сообщения о том, что фармацевтическая компания «Виатрис» приостановила поставки «Виагры» в таблетках в Россию.
В Минздраве напомнили, что это рецептурный препарат, который должен приниматься только по назначению врача.
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