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Общество

ФОТОФАКТ Ледяная площадка

Псковичка пожаловалась на гололёд на детской площадке. Фотографии она разместила в нескольких городских пабликах в соцсети «ВКонтакте». 

Фото: Ирина Васильева

«Кто отвечает за детские площадки? Не пройти даже», — задала вопрос горожанка.

В комментариях подписчики предположили, что за это отвечает дворник. Другие возразили, что это не входит в его зону ответственности. «У дворника в договоре идёт крыльцо у подъезда и дорожка к подъезду. Всё», — написала псковичка. 

Руководитель управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов в группе микрорайона Родина пояснил, что на данный момент площадки еще не передали никому на баланс, в связи с чем вопрос пока остаётся открытым. 

Отметим, что асфальтированные дорожки около детской площадки дворники вскоре посыпали песком. При этом «народная тропа» осталась покрыта льдом. «Дорожки только посыпали сегодня, и то не все», — отметила жаловавшаяся на гололёд женщина. 

Другая местная жительница обратилась с жалобой на гололёд в редакцию Псковского агентства информации. Она отметила, что почти каждый день ходит на работу по улице Коммунальной мимо аптеки и почты и на этом участке дороги никогда не бывает посыпано.

«Сколько здесь ни хожу, никогда не видела здесь песка. Всё покрыто ледяным панцирем. А самое главное, что здесь находится почта и аптека, здесь постоянно ходят пенсионеры! Даже страшно подумать, к чему такая безответственность однажды может привести», — подчеркнула она.  

Женщина добавила, что сотрудники почты посыпают крыльцо организации, пандус для колясок и небольшой участок вокруг входа. «Вероятно, не понимают, что до этого острова с песком еще как-то надо добраться», — добавила псковичка.

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