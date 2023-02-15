Миссия выполнима

15:22, 15 февраля 2023, ПАИ

У каждого ли человека есть предназначение? И что это вообще такое? Своим видением делится астролог и колумнист Псковского агентства информации Наталья Баранова.

Незадолго до нового года мне в ленте постоянно попадались посты друзей, где они делились результатами теста «Кем вы были в прошлой жизни». Там в основном встречались принцессы, колдуньи и знатные горожанки. Была даже парочка Клеопатр.

Если серьезно, человеку, выросшему в нашей ментальности и культуре, сложно принять теорию прошлых жизней. Но каждый сам решает, в какой картине мира жить и во что верить.

С точки зрения астрологии опыт прошлых жизней - это наши таланты, способности, умения, которые нам легко раскрыть, достаточно лишь небольшого усилия. Кто-то с детства хорошо рисует, кто-то гений общения, кто-то тяготеет к спорту, у кого-то со второго класса видна предпринимательская жилка. Мы как будто вспоминаем уже знакомые навыки. У каждого есть сферы, которые даются легко. И это наша база, фундамент, на которые мы должны опираться, чтобы эволюционировать.

Я придерживаюсь точки зрения, что у Вселенной есть оптимальный план развития для каждого человека, и жизненная канва будет выстраиваться вокруг тех сюжетов, которые необходимы для роста. Предназначение - это не какая-то великая миссия, хотя в отдельных случаях бывает и так, а просто вектор личной эволюции человека. Юрий Гагарин один, а нас миллионы, и задачи у нас попроще. Но, может быть, дорастем до его уровня через сотню-другую воплощений.

Предназначение часто путают с профессией или делом всей жизни. Но это не тождественные понятия. Предназначение всегда шире. И часто вообще не связано с профессиональной деятельностью.

Задача любого человека, который попал на планету Земля, - развиваться, набирать новый опыт в незнакомых областях. Какие именно это области, показывает ваш персональный гороскоп. Но дело в том, что освоение нового опыта всегда сопряжено со сложностями и набиванием шишек, иначе это не было бы эволюцией. Ага, не в сказку попали. Хотя вспомните, в сказках герои тоже, прежде чем получить принцессу и полцарства, сражаются с драконами. Можно ли отказаться эволюционировать? Можно. Но будьте готовы нести ответственность за последствия.

Вселенная периодически проверяет, идем ли мы по пути личной эволюции. Если идем, нам выдают плюшки и бонусы в виде приятных событий, удачного стечения обстоятельств, коридора возможностей, судьбоносных встреч, материальных и нематериальных подарков. Если свернули не туда или отказываемся выходить из привычного болотца, получаем проблемы в виде болезней, разводов, увольнений, судов, денежных потерь. Поэтому, если вас преследуют неудачи, не дается какая-то сфера жизни, постоянно наступаете на одни и те же грабли, скорее всего, вы здорово отклонились от заданного курса.

«Желающего судьба ведет, а не желающего тащит», помните?

К примеру, человеку предписано получить новый опыт духовного развития в уединении. Как это можно реализовать? Ну, например, поехать в ретрит в Индию и пожить несколько месяцев в ашраме. Еще вариант - поработать трудником в православном монастыре. Или купить дом в деревне, пожить некоторое время вдали от социума, провести качественную перезагрузку своей жизни, чтобы потом устремиться к новым вершинам. Наверняка есть еще варианты. Но человек упорно игнорирует сигналы Вселенной, продолжает заниматься опасным бизнесом и в итоге оказывается на несколько лет в тюрьме из-за того, что подставили конкуренты. А мог бы получить опыт перезагрузки в более комфортных условиях.

Другой пример. Человеку нужно нарабатывать самостоятельность, учиться опираться на себя, принимать важные решения и действовать в одиночку. Но он всеми силами цепляется за партнеров, разрешает руководить своей жизнью. В итоге получает развод, а бизнес разоряется из-за неумелых действий товарища. Самостоятельным становиться все равно придется, но теперь уже отталкиваясь ото дна.

Или задача человека стать суперпрофессионалом, настоящим Мастером своего дела, приносить людям конкретную пользу своим трудом. Но человек упорно эту задачу игнорирует. В итоге получает сначала лежачую свекровь и несколько лет за ней ухаживает. А через несколько месяцев после ее смерти тяжелобольную мать. Принес пользу конкретным людям своим трудом? Еще какую!

Вселенная нам всегда дает люфт, как правило, в несколько десятилетий, чтобы мы могли реализовать свои задачи. И всегда предоставляет для этого возможности. И никогда не наказывает сразу. Сначала нам подают сигналы, другое дело, что люди их в упор не видят. Никогда не бывает сразу ДТП. Сначала в нас въезжают на парковке, потом сосулька падает с крыши в метре от нас и т. д.

Хорошая новость заключается в том, что пока мы живы, шансы все исправить есть. Всегда есть возможности вырулить на лучшую развилку вероятностей. Ничего не потеряно. Даже если вам кажется, что это не так.

И в заключение, как понять, что вы исполняете свое предназначение?

Я определила несколько признаков на основе личного опыта и опыта моих клиентов.

Признаки, что вы на пути:

1. Стоит вам по-настоящему чего-то захотеть или поставить перед собой цель, как открываются нужные двери, находятся нужные люди, обстоятельства складываются в вашу пользу. Для достижения результата не нужны сверхусилия. Вы живете в зеленом коридоре возможностей.

2. Фоном вас сопровождает общее ощущение полноты и радости жизни. Конечно, бывают сложности и проблемные ситуации, но у вас есть ресурс, чтобы их преодолеть. Они не повергают вас в уныние, трудности вы воспринимаете как вызов или увлекательный квест.

3. У вас есть большая цель. Такая, что при мысли о ее достижении захватывает дух. Ваша жизнь не ограничена только рамками быта. Вы понимаете, куда вы хотите прийти и зачем.

4. Вы в своей стае и живете в атмосфере поддержки. Вокруг вас соратники, единомышленники. Люди, не соответствующие вам, отваливаются.

5. В вашей жизни нет глобальных катастроф. Вы осознаете, что крупные неприятности происходят как раз тогда, когда мы сбились с пути. Уход мужа, увольнение с насиженного места или болезнь - не трагедия, а желание Высших сил, чтобы мы повернулись к себе лицом.