Юрий Ильин: Переход районов в округа упростит бюрократические процедуры

15:36, 15 февраля 2023, ПАИ

Преобразование районов в муниципальные округа в Псковской области упростит бюрократические процедуры, уверен глава Опочецкого района Юрий Ильин. Об этом он заявил на тематическом круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«Это искажение информации, что специалисты не будут приезжать к людям. Вообще в каждом поселении существует сотрудник, который постоянно находится на рабочем месте. Чтобы получить справку, необязательно куда-то ехать», - отметил Юрий Ильин.

По его словам, после преобразований муниципальный служащий будет максимально приближен к жителям и сможет решить все вопросы быстрее. Например, выдать справку.

В свою очередь глава Пыталовского района Вера Кондратьева отметила, что на примере Новгородской области можно говорить о том, что «население не ощутит изменений». «Те, кто оказывал услуги, так и будут этим заниматься. Только быстрее», - сказала она.

Напомним, 21 февраля состоится 19-я сессия Псковского областного Собрания депутатов. В повестку заседания включены 24 вопроса. Шесть из них – о преобразовании районов в муниципальные округа. Пыталовский, Струго-Красненский, Печорский, Опочецкий, Невельский и Красногородский районы выступили с инициативой о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления.