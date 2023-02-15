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Общество

Более 200 км дорог отремонтируют в Псковской области в 2023 году

Более 200 километров дорог отремонтируют в Псковской области в этом году, сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Всего на 2023 год мы планируем отремонтировать 210 километров дорог, из них почти 150 километров по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», а остальные по федеральной программе», - уточнил руководитель профильного комитета.

По его словам, продолжится ремонт знаковых объектов, в том числе дорог Великие Луки – Усвяты, Новгородка – Пушкинские Горы, Опочка – Дубровка, Порхов – Успение, Новоржев – Опочка и Пушкинские Горы – Локня. Также заменят верхние слои асфальта на некоторых участках Киевского шоссе.

Кроме того, ожидается досрочная сдача Троицкого моста, окончание ремонта на улице Яна Фабрициуса и продолжение ремонтных работ на улице Коммунальной и Крестовском шоссе.

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