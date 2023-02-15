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Общество

Олег Майоров назвал плюс преобразования районов в муниципальные округа

Объединение районных органов управления в Псковской области в рамках их преобразования в муниципальные округа позволит ускорить принятие решений на местном уровне. Об этом на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации заявил глава Невельского района Олег Майоров.

По его словам, в этой ситуации очень важно, чтобы не было подмены понятий. «Не происходит объединения территорий. Есть пять сельских административных границ на территории Невельского района, объединяются органы управления. Все волости остаются. Никто с этих территорий не уходит, административно-территориальное деление остаётся», — подчеркнул он. 

Олег Майоров добавил, что главы районов уже давно обсуждали подобную перспективу. 

По словам главы района, на территории Невельского района популярность поста главы волости невысокая. Он напомнил, что, когда глава одной из волостей сложил с себя полномочия, на его должность никто не хотел идти.  

Напомним, 21 февраля состоится 19-я сессия областного Собрания депутатов. В повестку заседания включены 24 вопроса, шесть из них – о преобразовании районов в муниципальные округа. С инициативой о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления ранее выступили Пыталовский, Струго-Красненский, Печорский, Опочецкий, Невельский и Красногородский районы.

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