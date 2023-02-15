Работы по устройству подземных переходов в Великих Луках завершат в феврале

16:25, 15 февраля 2023, ПАИ

Работы по устройству подземных переходов на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках запланированы на февраль, сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«На февраль планируется окончание работ по подземным переходам для великолучан», - сказал он.

По словам Станислава Стармолотова, к Новому году готовность объекта составляла 99 %, но возникли определённые технические недоработки. Так, не были предусмотрены перила для спуска под землю и не проведены мероприятия по противоскольжению. К основной же проблеме гость студии отнес то, что не были установлены лифты для маломобильных групп населения. Всё это, по словам заказчика, смонтируют в феврале этого года.