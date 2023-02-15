Развивать территории с помощью ТОСов призвал Виктор Остренко

18:14, 15 февраля 2023, ПАИ

Развитию муниципальных округов Псковской области могут поспособствовать ТОСы, которые объединяют самых активных граждан, сказал заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко. Свое мнение он высказал на тематическом круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

Он отметил, что на сегодняшний день каждый депутат, который настроен развивать свою территорию, возглавит ТОС, чтобы объединить вокруг себя граждан и решить проблему.

Организация ТОСов порой эффективнее, чем волостные собрания депутатов, согласились гости медиацентра.

Также начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова отметила, что основным назначением ТОСа является формирование стратегии развития территории. «Эта форма управления - самая правильная и эффективная для местного самоуправления», - подчеркнула она.

Напомним, что 19-я сессия областного Собрания депутатов состоится 21 февраля. В повестку заседания включены 24 вопроса. В повестку заседания включены 24 вопроса. Шесть из них – о преобразовании районов в муниципальные округа. Пыталовский, Струго-Красненский, Печорский, Опочецкий, Невельский и Красногородский районы выступили с инициативой о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления.