Почти 10 млн яиц ввезли в Россию через границу в Псковской области

17:20, 15 февраля 2023, ПАИ

Почти 10 млн яиц ввезли в Россию через границу с Белоруссией в Псковской области в январе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Россельхознадзора по Псковской области.



Кроме того, в январе сотрудники управления проконтролировали ввоз более 17 тысяч тонн продукции животного происхождения и кормов.

Больше всего было ввезено молока и молочной продукции – более 8 тысяч тонн, мяса и мясной продукции – 4,7 тысячи тонн, рыбы и рыбопродукции – 2,7 тысячи тонн, кормов и кормовых добавок – 1,3 тысячи тонн, готовой продукции – 208,5 тонны и пищевых куриных яиц – 9,8 млн штук.