200 подростков примут участие в слете «Курган Дружбы» в Себежском районе

18:04, 15 февраля 2023, ПАИ

200 подростков из России и Белоруссии примут участие в военно-патриотическом слете «Курган Дружбы». Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Этим летом в Себежском районе произойдет погружение в историко-культурную среду героического прошлого России и Белоруссии», - отметила она.

В рамках тематических воркшопов под руководством экспертов молодые люди двух братских стран в возрасте от 14 до 18 лет подготовят к реализации творческие и исследовательские проекты, которые покажут 2 июля на встрече «Курган Дружбы».

Ребята обратятся к истории Великой Отечественной войны и поставят театрализованное представление «Себежский рубеж», которое увидят все гости встречи.

В рамках творческой лаборатории участники слета познакомятся с основами военной службы, поисковой вахтой, архивоведением и археологией, а также создадут реконструкцию партизанского лагеря, где можно будет увидеть, как партизаны хранили боеприпасы, готовили пищу, лечили раненых и даже печатали газеты и листовки.

«Вместе мы делаем большое дело по сохранению памяти и достоверной информации о Великой Победе!» - заключила Ольга Тимофеева.