Новые автобусы закупят для жителей Псковской области

18:02, 15 февраля 2023, ПАИ

Закупка новых автобусов для жителей Псковской области планируется в этом году, сообщил и. о. председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В автопарке есть некритический износ, норматив - не старше десяти лет, но сейчас достаточно много единиц техники служат уже 12-13 лет, поэтому обновление требуется. Необходимо обновить от 100 до 200 автобусов разного класса», - отметил он.

В этом году, по словам руководителя комитета, будут приобретены минимум три автобуса разных классов, в том числе туристические.

По словам Станислава Стармолотова в настоящее время по вопросу покупки общественного транспорта ведётся работа с федеральным центром, и, помимо трёх автобусов, планируется закупить ещё около десяти единиц транспорта.