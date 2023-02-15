Форум креативных проектов «ВАУ-эффект» пройдёт в Пскове 28 февраля

17:57, 15 февраля 2023, ПАИ

ПРОО «Команда 2018» приглашает принять участие в форуме, который направлен на выявление лидеров и команд в сфере креативных индустрий среди молодёжи Псковской области.

Мероприятие состоится 28 февраля в 10:00 в большом зале «Простории» (Иркутский переулок, 2). Старт регистрации - в 9:00 по московскому времени.

В список приглашённых гостей войдут федеральный эксперт по развитию постсоветских территорий и основатель Института урбанистики Святослав Мурунов, генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева и и. о. руководителя управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва.

19 команд, которые прошли региональный отбор, презентуют свои проекты и получат возможность административной поддержки и привлечения в свои проекты ведущих наставников и партнёров.

У гостей форума будет возможность прослушать лекцию, основанную на авторских методиках Святослава Мурунова «Креативная экономика», на базе которой состоится креативная сессия для развития экономического и креативного потенциала районов Псковской области. По итогам будет сформировано региональное сообщество лидеров и команд креативного развития Псковской области, создана комьюнити среда для обмена опытом.

Для участия в форуме «ВАУ-эффект» нужно регистрироваться по ссылке (здесь же вы сможете ознакомиться и с программой мероприятия).

Форум креативных молодёжных проектов «ВАУ-эффект» реализуется в рамках одноимённого проекта при поддержке Фонда культурных инициатив.

Все подробности на сайте проекта.