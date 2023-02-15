Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Форум креативных проектов «ВАУ-эффект» пройдёт в Пскове 28 февраля

ПРОО «Команда 2018» приглашает принять участие в форуме, который направлен на выявление лидеров и команд в сфере креативных индустрий среди молодёжи Псковской области. 

Фото: ПРОО «Команда 2018»

Мероприятие состоится 28 февраля в 10:00 в большом зале «Простории» (Иркутский переулок, 2). Старт регистрации - в 9:00 по московскому времени. 

В список приглашённых гостей войдут федеральный эксперт по развитию постсоветских территорий и основатель Института урбанистики Святослав Мурунов, генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Наталья Плявинская, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева и и. о. руководителя управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва. 

19 команд, которые прошли региональный отбор, презентуют свои проекты и получат возможность административной поддержки и привлечения в свои проекты ведущих наставников и партнёров. 

У гостей форума будет возможность прослушать лекцию, основанную на авторских методиках Святослава Мурунова «Креативная экономика», на базе которой состоится креативная сессия для развития экономического и креативного потенциала районов Псковской области. По итогам будет сформировано региональное сообщество лидеров и команд креативного развития Псковской области, создана комьюнити среда для обмена опытом. 

Для участия в форуме «ВАУ-эффект» нужно регистрироваться по ссылке (здесь же вы сможете ознакомиться и с программой мероприятия).  

Форум креативных молодёжных проектов «ВАУ-эффект» реализуется в рамках одноимённого проекта при поддержке Фонда культурных инициатив. 

Все подробности на сайте проекта

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 февраля 2023

В Бежаницкой школе полицейские провели для старшеклассников Урок мужества
15 февраля 2023

В Псковской области продолжится работа по оптимизации автостанций
15 февраля 2023

Развивать территории с помощью ТОСов призвал Виктор Остренко
15 февраля 2023

200 подростков примут участие в слете «Курган Дружбы» в Себежском районе

15 февраля 2023

Новые автобусы закупят для жителей Псковской области
15 февраля 2023

Туриндустрии Псковской области посвятят новый выпуск «Бизнес-клуба»

15 февраля 2023

Форум креативных проектов «ВАУ-эффект» пройдёт в Пскове 28 февраля
15 февраля 2023

Учения по розыску сбежавших преступников прошли в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...