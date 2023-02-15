В Бежаницкой школе полицейские провели для старшеклассников Урок мужества

18:24, 15 февраля 2023, ПАИ

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Сегодня для старшеклассников Бежаницкой школы был проведён Урок Мужества. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Сельская новь». В мероприятии приняли участие сотрудники МО МВД России «Бежаницкий»: начальник ОУУПиПДН майор полиции Елена Семенова, стажер по должности инспектора по делам несовершеннолетних Ольга Иванова и прапорщик полиции Юрий Ступин - полицейский (кинолог) ОКС ИВС вместе со служебной собакой по кличке Шерри.



Не удивительно, что наиболее живой интерес вызвал четвероногий сотрудник полиции восточно-европейская овчарка Шерри. Она с невозмутимым видом, полная чувства собственного достоинства лежала у ног кинолога, а прапорщик полиции Юрий Ступин рассказал о том, на скольких международных мероприятиях он вместе с Шерри обеспечивал безопасность их проведения. Шери, умеющая искать взрывчатые вещества, всегда востребована и на территории Бежаницкого и Новоржевского районов, особенно, в преддверии проведения массовых мероприятий. Как оказалось, в этом году ей исполняется 8 лет и она пойдёт на пенсию. Но решение об этом будет принимать специальная аттестационная комиссия. Возможно, Шерри ещё послужит.



Майор полиции Елена Семенова рассказала почему она выбрала профессию сотрудника органов внутренних дел, где училась и в каких учебных заведениях МВД России можно получить эту профессию в настоящее время.



Стажер по должности инспектора ПДН Ольга Иванова поздравив, старшеклассников с предстоящим праздником 23 февраля и предупредила о недопустимости совершения правонарушений, а также о последствиях необдуманных поступков.

